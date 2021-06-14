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Giriş Tarihi: 14.6.2021 07:05 Son Güncelleme: 14.6.2021 07:06

Son dakika haberi: görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

Son dakika... Türk ve Amerikan medyasının adeta kilitlendiği kritik görüşme için geri sayım sona erdi. NATO zirvesi için 'de bulunan liderlerin gerçekleştireceği önemli ikili buluşmalardan biri de Başkan ve Başkanı arasında olacak. Başkan ile görüşeceği konuları ve masadaki maddeleri açıkladı. İşte kritik görüşme öncesi son dakika haberleri

Son dakika... Başkan Başkanı ile gerçekleştireceği görüşmenin de olacağı NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Biden ve diğer liderlerlerle yapacağı görüşmedeki gündem maddelerine ilişkin önemli konu başlıklarını açıklayan Erdoğan önemli son dakika açıklamalarında bulundu. İşte kritik görüşme öncesi önemli detaylar

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

SON DAKİKA GERİ SAYIM BİTTİ, KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN

Başkan ve Başkanı bugün masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan f-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.

Görüşme Türkiye saati ile 18.00'da gerçekleşecek.

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

ERDOĞAN: BU ÖNEMİN ALTINI ÇİZECEĞİZ

Başkan Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." dedi.

NATO'nun farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağladığını belirten Erdoğan, "Bu süreçte güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere ittifakın temelinde yer alan karar alma mekanizmalarından ve ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zirvede de inşallah bu hususları vurgulayacağız. " diye konuştu.

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

Başkan Erdoğan, Başkanı ile yapacakları görüşmeye ilişkin yaptığı son dakika açıklamalarında "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz." dedi.

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

"ABD İLE YENİ TANIŞMADIK"

Erdoğan, bir gazetecinin " yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımalarının Türkiye'ye karşı bir tutum olduğunu kabul edersek, bu zirveyle açıkladığınız hedeflerinize ulaşmanız ne kadar mümkün olabilir?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Amerika ile Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Yani Bush döneminden itibaren, bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile olan bir sürecimiz var, yine bu arada işte malum Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile olan bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de hepsiyle kötü günlerimiz oldu diyemem.

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. 'Bu başarılı çalışmalar esnasında Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin beklentileri acaba tam manasıyla karşılığını buldu mu?' derseniz ona da 'Buldu' diyemem. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bunu bulalım. Çünkü şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen görevleri yerine tam manasıyla getiren ülkelerden bir tanesi, ilk beşin içerisinde olmak suretiyle Türkiye'dir.

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

Bu tabii önemli bir durum. Bunu kendileri de takdir ediyorlar, kabul ediyorlar. Şu anda da benim Sayın Biden ile geçmişe yönelik görüşmelerimde ilk defa bir araya gelmeyeceğiz. Geçmişte kendileriyle gerek evimde ziyaret etmek suretiyle gerek Amerika'da bulunduğumuz yerde bir araya gelmek suretiyle birçok görüşmelerimiz oldu.

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

"AYNI KARARLILIK İÇERİSİNDE OLURUZ"

Yani kendisi Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden, müstesnalardan bir tanesiyiz."

Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular

MASADA GÜNDEME GELECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Erdoğan-Biden görüşmesinde ayrıca;

  • F-35 krizi
  • S-400 konusu
  • Doğu Akdeniz
Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular
  • Suriye meselesi
  • ABD'nin YPG-PKK terör örgütlerine verdiği destek
  • Libya gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor
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Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular
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