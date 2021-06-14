Şuşalı Profesör, Ata’sının yanına gidiyor! Ziyaret öncesi duygulandıran yazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinin ardından Azerbaycan'a gideceği ve işgalden kurtarılan toprakları ziyaret edeceğİ öğrenildi. Ziyaretin en önemli durağı ise Şuşa olacak… Erdoğan ve Aliyev burada bir sözleşmeye imza atacak.

DUYGULANDIRAN YAZI

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kalbi Şuşa'ya yapacağı ziyaret öncesi duygulandıran bir yazı kaleme aldı.

"RUHUN ŞAD OLSUN DEDEM"

Prof. Attar, resmi heyet ile gideceği Şuşa ziyareti öncesinde şunları kaydetti: "Ruhun şad olsun Dedem. Sayın Cumhurbaşkınımız Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde resmi heyetin bir üyesi olarak torunun Can Azerbaycan'a, senin ebedi ziyaretgahının bulunduğu Şuşa'ya geliyor. Toprağına yüzümü sürmeye geliyorum Vatan… Kahraman şehitlerimizin kan dökerek işgalden azad ettikleri yerleri öpmeye koklamaya, onların aziz ruhları karşısında eğilmeye geliyorum.

"GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN"

Muzaffer Ali Baş Komandan ve yiğit Azerbaycan halkına binlerce kes helal olsun, yüzümüz ak, başımız dik geliyoruz. Göz bebeğimiz Türkiye'ye ve özellikle savaşın başından sonuna dimdik yanımızda duran Sayın Erdoğan'a binlerce kez teşekkürler. Gözümüz aydın olsun. Türkiye Azerbaycan birlikteliği ebed müddet var olsun"