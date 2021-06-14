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Giriş Tarihi: 14.6.2021 19:51

, uçuşlarında frekans arttırıyor

AA
THY, ABD uçuşlarında frekans arttırıyor

, 'dan , , , ve 'ya düzenlenen direkt uçuş frekanslarında artışa gidiyor

'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu tanıtım açıklamasında, 'nın , , , ve seferlerinde frekans artıracağı belirtildi.

"ŞİMDİ ABD'Yİ KEŞFETME ZAMANI"

"Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfetme zamanı" başlığıyla verilen tanıtım videosunda, "Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco için kemerlerinizi bağlayın! 'nin 5 önemli şehrine 'dan direkt uçuş frekanslarımız Haziran itibarıyla artıyor" denildi.

AÇIKLAMADA DETAYLARA YER VERİLDİ

Açıklamaya göre 3 Haziran'dan itibaren Chicago uçuşları 10 frekansa, Los Angeles uçuşları ise haftada 11 frekansa yükseltildi. İstanbul-Boston arasında gerçekleştirilen seferler de bugünden (14 Haziran 2021) itibaren haftada 7 frekans olarak icra edildi. 16 Haziran İtibarıyla İstanbul-Miami seferleri haftada 10 frekans, 17 Haziran itibarıyla İstanbul-San Francisco seferleri haftada 10 frekans düzenlenecek. Yolcuların bilgi ve rezervasyon için www.turkishairline.com sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi.

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THY, ABD uçuşlarında frekans arttırıyor
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