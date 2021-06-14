Turizm Acentesi olarak gösterdiler! “Hawala” vurgunu! Milyonlarca lira ele geçirildi

Döviz Ofisi, Kuyumcu ve Para Transfer Merkezi gibi iş yerlerini aynı zamanda "Turizm ve Seyahat Acentesi" olarak gösteren ve göçmen kaçakçılığı suçu işleyerek bu suçtan elde ettikleri gelirleri "Hawala" yöntemiyle akladıkları tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro ve 290 İsviçre Frangı ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. "Turizm ve Seyahat Acentesi" olarak faaliyet gösteren ve göçmen kaçakçılığı suçu işleyerek bu suçtan elde ettikleri gelirleri "Hawala" yöntemiyle akladıkları tespit edilen iş yerleri ve şüpheliler takibe alındı.

İki aylık teknik ve fiziki takip neticesinde; Döviz Ofisi, Kuyumcu ve Para Transfer Merkezi gibi iş yerlerinin de aralarında bulunduğu sekiz adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 32 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro, 290 İsviçre Frangı ile "Hawala" sisteminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda belge ve defter ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 22 farklı "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonu düzenlendiği ve operasyonlar kapsamında 155 şüphelinin yakalandığı açıklandı.