Türk Jandarma Teşkilatı 182 yaşında!

Dünyadaki emsalleri içinde hem nitelik hem de nicelik açısından tartışmasız en güçlülerinden biri olan Türk Jandarma Teşkilatı; asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada ve diğer kolluk birimleriyle tam bir iş birliği içinde 182 yılıdır vatandaşa hizmete devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 27 Temmuz 2016'da çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlandı.



Türk Jandarma Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası teknik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra, tüm sistemlerin hem modernizasyonu hem de başta Emniyet Teşkilatı olmak üzere diğer kurumlarla entegrasyonu, mevcut başarısını daha da arttırdı.



TÜM GÜVENLİK BİRİMLERİNİN ENTEGRASYONU SAĞLANDI



Jandarma Genel Komutanlığı'nın parmak izi teşhis sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegrasyonu sayesinde 20 bin 296; balistik veri tabanının entegrasyonu ile 328 faili meçhul olay aydınlatıldı. Yapılan ciddi yatırımlarla, kriminal ve balistik laboratuvarları dünyanın gelişmiş ülke standartlarına yükseltilerek mermi kovanı inceleme süresi 1 yıldan 1 saate; patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate; DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düşürüldü. Ayrıca Jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılında yüzde 68 olan mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı 2020 yılı sonu itibariyle yüzde 80'e ulaştı. Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı ise yüzde 99'du oranında çözüldü.



TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI



Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm terör örgütlerine karşı ülke genelinde yürütülen Eren operasyonları ile teröristlerin korkulu rüyası oldu. jandarma komando ve özel harekat birliklerinin geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 246'sı ölü, 4'ü yaralı, 420'si sağ, 107'si teslim olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 10'unun kırmızı, 2'sinin mavi, 2'sinin yeşil, 27'sinin turuncu ve 57'sinin gri kategoride aranan sözde üst düzey terörist olduğu tespit edildi. Ayrıca etkisiz hale getirilenlerden 5'inin de herhangi bir renk kategorisinde yer almamasına rağmen sözde üst düzey terörist olduğu belirlendi.



EREN OPERASYONLARININ BAŞ MİMARLARI



Jandarma komando ve özel harekat birliklerince 1 Ocak-31 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda 50'si ölü, 225'i sağ, 35'i teslim olmak üzere 310 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 5'inin kırmızı, 2'sinin yeşil, 10'unun turuncu ve 11'inin gri kategoride arandığı tespit edildi. Ayrıca terör örgütü mensuplarından 2'sinin, herhangi bir renk kategorisinde bulunmamasına rağmen sözde üst düzey terörist olduğu anlaşıldı. Operasyonlarda 192 uzun namlulu silah, 21 ağır silah, 51 tabanca, 59 av tüfeği, 65 bin 880 mühimmat, 302 el bombası, 135 mayın/EYP ile 1 ton 522 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Yılın ilk 5 ayında jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 bin 385 şüpheliden 833'ü tutuklandı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın barınma ve sığınma alanlarına yönelik operasyonlarda da çok sayıda sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.