Vatandaş en çok terörle mücadeleden memnun

İçişleri Bakanlığı
, bünyesindeki birimlerde verilen hizmetlerle ilgili vatandaş memnuniyetini ölçmek için her ay düzenli olarak 'Etkileşimli Sesli Yanıt' robot teknolojisi yardımıyla anket düzenliyor. Son yapılan Vatandaş Memnuniyet Anket Uygulaması çerçevesinde 205 bin 330 kişiye düzenlenen ankette, vatandaşların yüzde 82'sinin bakanlığın verdiği hizmetlerden memnun olduğu ortaya çıktı. Uygulanan politikalar arasında en yüksek memnuniyet oranı ise yüzde 85.89 ile terör örgütleriyle mücadelede görüldü. Bunu yüzde 84.08 ile kimlik kartı, sürücü ve pasaport belgesi dahil nüfus işlemleri, yüzde 77.79 ile uyuşturucuyla mücadele politikaları izledi. Anketler teknoloji kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu teknoloji ile sesler yazıya, yazılar sese dönüştürülmesi temelli yapay zekâ sayesinde günlük 8 bin arama kapasitesiyle daha doğru sonuçlara varılabiliyor. 2020 itibarıyla İçişleri Bakanlığı anketleri çeşitli dillerde yapılarak ana dilleri farklı olan kişilerin görüşleri de anket sonucuna dâhil ediliyor. Ayrıca anket kapsamındaki verilen cevaplar anonimleştirildiğinden kişisel veriler de ihlal edilmiyor.
5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak
'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. ANKARA