2.5 kilo zehirle yakalandılar! 24 şüpheli gözaltında!

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı. 24 şüpheli yakalandı. 2.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 25 uyuşturucu hap, 18 gram Metamfetamin, 515 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, iki kilo 120 gram Marihuana, iki hassas terazi, yedi ruhsatsız tabanca, 70 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 815 lira nakit para ele geçirildi.