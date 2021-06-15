Avrupalı liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi
'ne katılmak üzere geldiği Brüksel
'de yoğun ikili temaslarda bulundu. Erdoğan, NATO Karargâhı'nda ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron
ile gerçekleştirdi. 50 dakika süren görüşmede Suriye ile Libya başta Doğu Akdeniz'deki ve Karabağ
'daki gelişmeler ele alındı. Görüşme sonrası Macron, açıklama yaparak "Türkiye ile Suriye ve Libya'da ortak çalışma niyetimizi beyan ettik" ifadelerini kullandı. Macron'un görüşmede Erdoğan'a "radikal İslamcılıkla" mücadele ettiklerini ve hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlattığı bilgisine ulaşıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
ile görüşmede Brexit
sonrası iki ülke arasında yapılan anlaşmalar ve ticaret konusu ele alındı.
25 dakika süren görüşmede, salgınla mücadele ve iki ülke arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi konusunda mutabık kalındı. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler
(BM) öncülüğünde bir çözüme ulaşmanın önemi vurgulanırken, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Afganistan gibi konular masaya yatırıldı. Erdoğan daha sonra son NATO Almanya Başbakanı Angela Merkel
ile bir araya geldi. Erdoğan ile Merkel arasındaki 30 dakikalık görüşmede Doğu Akdeniz konusu en önemli başlık oldu. Görüşmede Avrupa Birliği
-Türkiye ilişkileri, Kıbrıs konusu, aşılama ve iki ülke arasında gidiş-gelişlere ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Erdoğan daha sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis
ile görüştü. Miçotakis ile Erdoğan görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası kurulan istişare mekanizmaları ve Batı Trakya Türkleri konuları masaya yatırıldı. Miçotakis'in görüşme öncesi Fransız medyasına yaptığı açıklama, derin görüş ayrılıklarına rağmen medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceklerini söylemesi "Ilımlı bir mesaj" olarak yorumlandı. Erdoğan zirve kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte
'yi de kabul etti.
MACRON, İSLAM'A KARŞI OLMADIĞINI SÖYLEDİ
(Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile) Görüşmemizde özellikle ikili görüşmelerimizin ciddi bir dayanışma içerisinde devamında mutabık kaldık. 'Bu süreç içerisinde ne yazık ki bazı mahfiller bu tür şeyleri uydurdular ama benim İslam'a karşı olmam söz konusu değildir ve bunu bir dost olarak size söylüyorum' ifadesini kullandı. Dedim ki böyle olduğuna göre bundan sonraki süreçte de bunları tarziye edecek açıklamalar olursa bu tabii çok çok isabetli olur. Suriye ve Libya konusunda müşterek bir çalışmayı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bu konunun üzerinde durdu. Biz bu işlerde daha rahatız, yapabiliriz dedik ve bu konuyla ilgili gör