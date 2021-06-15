Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisi de bankacılık oldu. Banka şubelerinin çalışma saatlerinde, pandemiye bağlı olarak çalışma belirli aralıklarla değişiklikler yapıldı. 1 Haziran'da normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank gibi çeşitli bankalarda işlemleri olanlar, bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
İşte, hafta içi bankaların güncel çalışma saatleri 2021
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir