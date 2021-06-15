Bulgaristan'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin'den çifte ezan

"BİRLİĞİMİZİ KIYAMETE KADAR DEVAM ETTİRMENİN TEMELLERİNİ ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Daha sonra Kırcaali Merkez Camisi'ne giden Erbaş, burada öğlen namazını kıldırdı. Namaz sonrası açıklama yapan Erbaş, Türkiye'den selam getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar güçlü ki birbirimizden hiçbir farkımız yok, gönüllerimiz bir. Gönül birliği o kadar önemli ki. Birliğimizi kıyamete kadar devam ettirmenin temellerini atmaya çalışıyoruz. Bu temeller sevgi ve saygı ile oluşur. Birbirimizi en güzel günlerimizde anmakla oluşur. Acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşmakla oluşur. İnşallah kıyamete kadar bu birlik, bu beraberlik hep devam edecektir. Rabbimizin izniyle efendimiz sevgisini hem kendi gönüllerimizde hem de gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinde yeşerterek bunu devam ettireceğiz."