Çalıp satıyorlardı! Motosikletleri iterek böyle kaçırdılar

İstanbul Şişli'de üç gün arayla motosiklet çalan iki hırsızdan 1'i yakalandı. Çaldıkları motosikletleri sattıkları iddia edilen iki şüphelinin motosikletleri iterek çaldıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Firari bir şüpheli aranıyor.

İstanbul Polisi; Şişli İlçesi'ne bağlı Yayla Mahallesi ve Paşa Mahallesi'nde üç gün arayla iki farklı motosikleti çalan şüpheliyi Şişli İlçesi'ne bağlı Kurtuluş Caddesi'nin üzerinde yakaladı. 18 yaşından küçük olan şüpheli K.C.S. ve firari olarak aranan bir suç ortağının motosikletleri iterek çaldıkları o anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri üzerlerine ikiz plakalar takarak sattıkları iddia edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen K.C.S. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise aranıyor.