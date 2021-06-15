Cesur yürek Maide anne, Diyarbakır anneleriyle nöbette

Yaklaşık iki yıl önce kaçırılan kızı Nilüfer Töremiş için Almanya
'nın başkenti Berlin
'de Başbakan Angela Merkel
'in başbakanlık ofisi önünde eylem yapan Maide Töremiş
, annelere destek ziyaretinde bulunmak üzere Diyarbakır
'a geldi. Diyarbakır HDP İl Binası
önünde anneler tarafından Türk bayrağı ve sloganlar ile karşılanan Maide anne gözyaşlarını tutamadı. Töremiş, anneler ile birlikte ellerinde çocuklarının fotoğrafının yanı sıra Türkçe-İngilizce yazılı dövizlerle 'Kahrolsun HDP-PKK' sloganları atarak eylem çadırına kadar yürüdü. Ardından Maide Töremiş, anneler ile birlikte HDP İl Binası önünde açıklama yaptı. Çocukların terör örgütü PKK'ya HDP tarafından gönderildiğini belirten Töremiş, "PKK Kürtlerin hakkını vermiyor, aksine Kürtlerin yaşam hakkını elinden alıyor, Kürtleri öldürüyor. Bunu Kürtler de, Avrupalılar da anlayamadı. Ben Diyarbakır'dan anneler ile birlikte bir kez daha haykırıyorum, HDP'ye yazıklar olsun, yazıklar olsun."
KIZINA SESLENDİ
Kızına 'Kokunu özledim' diye seslenen Töremiş, "Buraya sen (kızı) ve diğer çocuklar için geldim. Senin yerin oralar değil, hiç olmayacağın bir yerdesin. Kollarımı açmış, seni bekliyorum. Gel annene, senin istediğin ülkede yeni bir hayat kuralım. Sen yeter ki gel kızım. Annen seni bekliyor" dedi.
"UYUYAN ANNELERİ UYANDIRACAĞIM"
Kandırılıp ya da zorla dağa götürülenlerin de artık dönmesi gerektiğini kaydeden anne Töremiş, "Siz de artık gerçeği görün, ailelerinize dönün. Evladı dağda olsun olmasın tüm annelerin ve babaların da evladı için aylardır mücadele eden bizlere destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Ben Maide Töremiş olarak buradan sesleniyorum, uyuyan anneleri uyandıracağım, ben bunu başaracağım ve sonunda anneler kazanacak" ifadelerini kullandı.