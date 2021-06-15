Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiyalı mevkidaşı Isatou Touray ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ve yeni alanların oluşması için, ikinci Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının ilk fırsatta yapılması gündeme geldi.

HAVAALANI VE DİĞER ALTYAPI ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Karşılıklı iş birliğinin artırılması için ön plana alınması gereken sektörlerin de değerlendirildiği görüşmede, özellikle gelecek yıl Gambiya'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15'inci toplantısı dolayısıyla hazırlıkları sürdürülen havaalanı ve diğer altyapı çalışmalarında Türk firmalarının vereceği destek ele alındı.