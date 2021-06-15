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Giriş Tarihi: 15.6.2021 18:25

12. Daire üyesi Eroğlu hayatını kaybetti

HALİT TURAN HALİT TURAN
Danıştay 12. Daire üyesi Eroğlu hayatını kaybetti

12. Daire üyesi İrfan Eroğlu, hayatını kaybetti. Acı haberi HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç duyurdu.

10 Mart 2016'da Genel Kurulunca 12. Daire Başkanlığı üyesi seçilen İrfan Eroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Eroğlu'nun vefat haberini HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç duyurdu. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok değerli meslektaşımız, arkadaşımız Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Cenâb-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine, tüm sevenlerine ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

İRFAN EROĞLU KİMDİR ?
26.10.1963 tarihinde 'da dünyaya gelen Eroğlu, Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programını "Disiplin Hukukunda Memur Soruşturması" başlıklı tez çalışması ile tamamlayan Eroğnlu, 1983 yılında İçişleri Bakanlığında memur olarak görev yaptı. 1992 yılında Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine atanarak mesleğe başlayan Eroğlu, Ankara İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen Eroğlu, 10 Mart 2016 tarihinde de Danıştay Genel Kurulunca Danıştay 12. Daire üyeliğine seçilmişti.

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Danıştay 12. Daire üyesi Eroğlu hayatını kaybetti
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