Dünyanın ikinci kadın temalı AVM’si açıldı

Dünyanın ikinci kadın temalı AVM'si olan 'Zeruj Mall Anatolia', pandemi tedbirleri kapsamında bütün kuralların titizlikle uygulandığı törenle kapılarını açtı. Pendik'te yüzde 80'nini kadın girişimcilerin oluşturduğu 50 mağazaya ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda davetli ve kadın girişimcinin katılımıyla gerçekleşen kurdele kesiminin ardından bando gösterisi, hediyeleşme, DJ performans gösterisi ile eğlence ve alışveriş keyfi bir arada yaşandı.





AMACIMIZ KADINLARI DESTEKLEMEK CESARETLENDİRMEK



Önemli bir misyonu da yerine getiren AVM'de kadın gücünün daha derinden hissedileceğini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özkaymaz'ın başarı hikâyesi de Türkiye'de ilk defa düzenlenen muhafazakâr giyim festivallerinden AVM'ye kadar uzanıyor. Kadın girişimcileri desteklemek için çıktıkları bu yolda her geçen gün büyüdüklerini belirten Özkaymaz sözlerine şöyle devam etti: "Bizim ana amacımız onların hayallerine giden yolda uygun bir ortam oluşturup cesaretlendirmek. İçeride daha üniversite öğrencisi olan girişimcilerin mağaza açtığını görüyor, mutlu oluyoruz. Biz de burada destekçi konumunda yer alarak daha çok başarı hikâyesi ortaya çıkarmak istiyoruz. Aslında bir proje yeri gibi de düşünebilirsiniz. Pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak açılışa özel ilk 2 ay kira indirimi yapacağız. Kiralamalar da TL cinsinden olacak. Ailelerin çocukları ile zaman geçirebilecekleri oyun alanlarından restoranlara ve mescide kadar her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar düşündük. Kadınlarımız için rahat bir alışveriş ortamı oluşturduk. Satılan ürünler kadınlara özellikle muhafazakâr hassasiyete sahip kadınlarımıza yöneliktir. Kapımız ise tüm halkımıza açıktır."