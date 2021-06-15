Erdoğan aile fotoğrafında Biden ile Johnson’ın arasında

NATO
Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de başladı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargâhı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden
ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson
'ın arasında yer aldı. Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı. Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi
'nin ana oturumuna katıldı. Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce Biden'la bir süre sohbet etti.
EMİNE ERDOĞAN, TÜRK STK TEMSİLCİLERIYLE GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Belçika'da Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "NATO Liderler Zirvesi
vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfı
'nın düzenlediği istişare toplantısında STK temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
'TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderler zirvesinin ardından bildirgeyi açıkladı. Esad rejiminin, füzeleri kendi halkına karşı kullandığı belirtilen bildiride, "Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye'den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz" denildi. Suriye'de ateşkes ve BM'nin insani yardımlarını en az 12 ay yapması çağrısında bulunulan bildiride, "Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın korunması ile ilgili ise "NATO ittifakı olarak sürekli bir uluslararası havalimanın işletilmesi için görüşüyoruz. Türkiye tabii ki kilit rol oynuyor. Bu NATO için çok önemli. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkımız arttı" denildi.