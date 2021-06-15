Son dakika: Koreli yazar için istenen ceza belli oldu! İstanbul'da genç kıza akılalmaz işkenceler yapmıştı!

İŞKENCELERİN BAŞLANGICI İNTERNET

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede müşteki Kim Yoonje ile şüpheli Whosuck Lee'nin internet ortamında tanıştıkları, beraber İstanbul'a geldikleri ve Ümraniye'de bir daireyi iki haftalığına kiraladıkları anlatıldı.

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRÜP GÜNLERCE AÇ BIRAKMIŞ

İddianamede şüpheli Lee'nin müşteki Kim Yoonje'ye 1 buçuk ay boyunca müştekinin izni ve rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu, şüphelinin müştekiye "Senin içinde kötü cinler var, şeytanlar var, o cinleri çıkarmak için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" şeklinde sözler söylediği, şüphelinin müştekinin vücudunda sigara söndürdüğü belirtilirken aynı zamanda şüpheli Lee'nin müşteki Yoonje'ye çeşitli cinsel yönde işkenceler yaptığı ve müştekiyi aç bırakıp tuvalete gitmesine de engel olduğu aktarıldı.