Son dakika: Koreli yazar için istenen ceza belli oldu! İstanbul'da genç kıza akılalmaz işkenceler yapmıştı!

Son dakika: İstanbul Ümraniye'de yaşayan ve yazar olduğunu söyleyen Koreli Whosuck Lee, iddiaya göre kendisi gibi Koreli olan Kim Yoonje isimli genç kıza özel eserini çaldığı için akılalmaz eziyetlerde bulunup korku filmlerini aratmayacak işkenceler yaptı. Korku dolu günler yaşayan genç kızın Koreli adamı şikayet etmesi sonucu polis tarafından gözaltına alınan işkenceci adam, adliyeye getirilmesinin ardından çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İŞKENCELERİN BAŞLANGICI İNTERNET
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede müşteki Kim Yoonje ile şüpheli Whosuck Lee'nin internet ortamında tanıştıkları, beraber İstanbul'a geldikleri ve Ümraniye'de bir daireyi iki haftalığına kiraladıkları anlatıldı.
VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRÜP GÜNLERCE AÇ BIRAKMIŞ
İddianamede şüpheli Lee'nin müşteki Kim Yoonje'ye 1 buçuk ay boyunca müştekinin izni ve rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu, şüphelinin müştekiye "Senin içinde kötü cinler var, şeytanlar var, o cinleri çıkarmak için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" şeklinde sözler söylediği, şüphelinin müştekinin vücudunda sigara söndürdüğü belirtilirken aynı zamanda şüpheli Lee'nin müşteki Yoonje'ye çeşitli cinsel yönde işkenceler yaptığı ve müştekiyi aç bırakıp tuvalete gitmesine de engel olduğu aktarıldı.
İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN EZİYETLER
Hazırlanan iddianamede şüphelinin eylemiyle ilgili "Bu şekilde farklı tarihlerde süreklilik gösteren tarzda gerçekleşen sistematik olarak müştekiye yönelik bu eylemlerin insan onuruyla bağdaşmadığı, müştekinin bedensel ve ruhsal olarak acı çekmesine, aşağılanmasına yol açtığı, bu şekilde eylemlerin bir bütün olarak eziyet suçunu oluşturduğu" açıklandı.
VİDEOLARINI PORNO SİTELERİNE YÜKLEMEKLE TEHDİT ETMİŞ
Şüphelinin sinirlerine hakim olamayarak müştekiye ait 2 cep telefonunu ve bir bilgisayarı kırdığı anlatılan iddianamede, müştekinin izni ve rızası dışında müştekiyle girdiği ilişkileri video kaydına aldığı, kendisinden ayrılması halinde bu videoları porno sitelerinde yayınlatacağını söylediği belirtildi.
DEODORANTIN SİLAHTAN SAYILMASI İSTENDİ
Şüpheli Lee'nin şikayet tarihinden 3 hafta kadar önce müşteki Yoonje'nin kafa bölgesine 'silah niteliğindeki' deodorant şişesi, telefon ve kırık bilgisayar parçasıyla vurarak doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde yaraladığı vurgulandı.
İFADESİNDE GENÇ KIZIN İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Şüpheli Lee'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin müştekinin rızasıyla birlikte olduğunu söylediği ve müştekinin cinsel fantezi istekleri nedeniyle hakaret ve yaralama eylemlerinde bulunduğu, vücudu üzerinde sigara söndürdüğü ve müştekiye ait telefonlar ve bilgisayara bu sebeple zarar verdiğini söylediği anlatıldı.
7 AYRI SUÇTAN 46 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede tutuklu şüpheli Whosuck Lee'nin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama", "Eziyet", "Mala zarar verme", "Hakaret", "Zincirleme şekilde cinsel saldırı", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Şüpheli Lee, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.