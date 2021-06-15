Gönüllü kan bağışçı sayısı artmalı

Toplantıya, Hollanda Akademik enstitü IDTM Direktörü ve ISBT WP Global Kan Güvenliği Başkanı Dr. Martin Smid, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Daire Başkanı Dr. Himmet Durgut, İl Sağlık Müdürleri, başhekimler, doktorlar ve dernek yöneticileri katıldı.Türkiye' de kan tranfüzyon yönetim sisteminin geliştirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenli, karşılıksız kan bağışı ve önemine dikkat çekildi.

KAN BAĞIŞÇI SAYISI ARTMALI

Hasta kan yönetimi projesinin uygulamaya geçirilmesi için çalışıldığını ifade eden Prof. Dr. İdil Yenicesu, projeyi 29 dernekle yürüttüklerini belirtti. Hasta kan yönetim uygulamaları ile kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Yenicesu, "Dünyada her geçen gün kan bağışına duyulan ihtiyaç artarken gönüllü karşılıksız kan bağışçı sayısı ise azalıyor. Bunu ters yöne çekmek için çalışıyoruz.15-64 yaş potansiyel bağışçılarında Türk Kızılay'ın kazanımları çok iyi. Hasta kan yönetimi projesini hayatın her alanında uygulamalıyız" diye konuştu.

PANDEMİDE KANI TÜRK KIZILAY KARŞILADI

Türk Kızılay Kan hizmetleri Genel Müdürü Dr. Levent Sağdur, Türk Kızılay'ın gönüllü karşılıksız bağışçı kazanımları ve hedeflerini anlattı. Dr. Sağdur, tüm dünyayı etkisi altına alan korona pandemi döneminde Türkiye'de de ilk kez kan bağışının azaldığını fakat kan ihtiyacının düzenli bağışçılar sayesinde giderildiğini ifade etti. Öte yandan kan bağışında bulunan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gibi uygulamalarla kan bağışının sağlandığını belirtti. Türk Kızılay bünyesinde düzenli bağış yapan yüzde 45 lik oranın yüzde 85'e çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Dr. Sağdur, Türk Kızılay'ın ülke genelinde 18 bölge kan merkezinde, 68 kan bağış merkezi, 13 kök hücre bağışçı merkezi,4 merkezi laboratuar ve 3 bin 676 personel ile yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Dr. Sağdur, "2019'da ülke kan bağışı ihtiyacı 3 milyon 120 bin 782 ünite kandı. Pandemiden dolayı ülkemizde kan bağışı ihtiyacı 2020'de 2 milyon 704 bin 636 ünite olarak gerçekleşti. 2020'de kan ihtiyacının yüzde 90'ını Türk Kızılay, yüzde 6'sını sürekli BKM ve yüzde 4'ünü Tranfüzyon merkezleri tarafından karşılandı " dedi.

SÜREKLİ BAĞIŞÇILAR ARTMALI

Türkiye'de para karşılığında kan bağışının yasaklandığını belirten Sağdur, "Türkiye'de gönüllü kan bağışçılığı uygulanıyor. 11 milyon 858 bin 574 kayıtlı bağışçımız var. Bağışçıların yüzde 83'ü erkek yüzde 17'si ise kadın. Birden fazla kan bağışı yapanların oranı yüzde 55ken hayatında sadece bir kez kan bağışlayanların oranı yüzde 45. Türk Kızılay olarak sürekli bağışçıların artması için çalışmalar yapıyoruz. Kalite prosedürüne uygun kan bağışı alanları yoğunluk yaşanan alanlarda yeni nesil kan alma birimleri kan bağışı TIR'ı platform ve otobüsleri alındı" ifadelerini kullandı.

KAMPANYALAR SONUÇ VERDİ

Türk Kızılay'ın hazırladığı sloganlar sayesinde hedeflenen kan bağışlarını ulaşıldığını altını çizen Sağdur hazırlanan kampanyalar hakkında şu bilgileri verdi:'1 milyon iyi insan aranıyor','Birbirimize ihtiyacımız var','Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır'sloganları hazırladık.2008'de kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor' sloganı ile kamuoyunun dikkatini kan bağışının önemine çekmek ve toplumu bu konuda düşündürmeyi hedefledik. Bu kampanya en beğenilen kampanya oldu.Daha sonra 1.000.000 iyi insan aranıyor sloganı ile harekete geçirip dikkat çektikten sonra birbirimize ihtiyacımız var sloganı ile eylemde kalması sağlandı.Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır sloganı ile devam ettirdik.Bu kampanya ile transteorik model tamamlandı kampanya sonunda hedefe ulaşıldı"

HEDEFE YÖNELİK PROJELER

Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışı projelerinden bazılarını da anlatan Sağdur, kan bağışının arttığı dönemlerde de çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Sağdur, "Hedef 25 ile üniversiteli gençlerin bağışçı olmalarına yönelik çalışmalar yapılıyor. 'Geleceğin kan bağışçıları kazanımı' projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. 'Bir kan bir fidan' projesini de Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile hayata geçirdik. Proje kapsamında 5 yılda 15 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kan ligi projesi kapsamında da Türkiye futbol federasyonu ve spor kulüplerinin desteği ile toplumu kan bağışına teşvik etmek için çalıştık" dedi.

MOBİL MERKEZLER ARTSIN

Pandemi sürecinde hastanelere girmek istemeyen insanlar kan bağışında bulunmak için mobil merkezler talep ediyor.Toplantıya katılan bazı doktorlar kan bağışının artması için hastane bahçelerine mobil kan bağış merkezleri kurulması gerektiğini söyledi.