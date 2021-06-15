Hastane çalışanlarından ‘engelli raporu’ vurgunu

Ankara'da sahte evraklarla 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayan tıbbı sekreter, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, kayıt işlemi yapan memurlardan oluşan şebeke devleti 250 bin lira zarara uğrattı. Ankara polisinin düzenlendiği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu hastanelerinde çalışan güvenlik görevlisi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin, hastaneye gelen vatandaşları sahte epikriz raporları düzenleyerek, sağlık kuruluna sokup engelli raporu çıkardığı bilgisine ulaştı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin, gerçekte diyabet ve kalp hastalığı olan kişilerin kanlarını, hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri, hasta olmayan kişileri düzenledikleri sahte epikrizler ile anjiyo, kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları belirledi.

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Liderliğini kamu hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan A.A.'nın yaptığı suç örgütünün, tamamının hastanede hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, kayıt işlemi yapan memurlardan oluştuğu tespit edildi. Mali Şube ekipleri Ankara merkezli İstanbul, Antalya ve Karaman'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

DEVLETİ 250 BİN LİRA ZARARA UĞRATTILAR



Şüpheliler, sahte evraklarla engelli raporu çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağladıkları ve böylece Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da zarara uğrattıkları saptandı. Rapor başına en az 20 bin lira alan şebekenin yaklaşık 400 bin lira vurgun yaptığı ve devleti ise yaklaşık 250 bin lira zarara uğrattıkları ifade edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.