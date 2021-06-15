Hastanelerde SGK’lı ve 40 yaş aşı yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için İstanbul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu. Hastane yöneticileri yoğunluğun virüse alınan önlem için sevindirici olduğunu kaydettiler.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların koronavirüs aşısı sıralarının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından aşı randevusu alanlar İstanbul'da hastanelerinz ve sağlık ocaklarının yolunu tuttu.Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastenesi aşı birimi önünde uzun kuyruklar oluştu. Randevusunu alan vatandaşlar 15 dakika içerisinde aşılarını olarak evlerine ve işyerlerine döndüler.



"AŞIDAN MASKE MESAFEDEN BAŞKA UMUDUMUZ KALMADI"



40 yaş aşısını olan Hasan Yıldırım, , "Aşı olmlaktan ve sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralından başka bir çaremiz kalmadı. Virüsü yenmek için aşımızı da olduk. 15 dakikalık bir işlemden sonra aşı güvencemizi sağladık. Tedbirleri aldıktan sonra bu virüsü yenebiliriz. Söylentilerle aşı olmayanlar var. Söylentilere inanmasınlar virüse karşı güvence için aşılarını olsunlar" dedi.



Aydın Şenyaz, "Bu virüs bir çok sevdiğimizin canını aldı. Virüse karşı aşı olmamız gerekir. Aşınının iyisi kötüsü olmaz. Bu virüs yayılmadan önce tedbir alınsaydı. Bu sonuçlar olmazdı. Günlük kazanan ve hayatını devam ettirenler vardı. Kapanmadan dolayı bu insanlar dışarıya çıkmak zorunda kaldılar. Bir daha kapanmamak için mutlaka aşımızı olmamız gerekir" dedi.

Aşısını olan Çigdem Yorulmmaz, "Toplum olarak aşımızı olmamız gerekir. Ne virüs kapalım nede başkasına bulaştıralım. Ancak aşı ile buna mani olabiliriz. Virüsten hem korunacağız hem de bütün kuralları uygulayacağız. Bunları toplumsal düşünmek lazım. Şahsi düşünürkes kaybederiz" dedi.

Hakkı Menteş, "Ben bayan girim sektöründeyim çalışanların aşılanması çok iyi oldu. Çünkü alış veriş yaparken toplumun bir çok insanı ile diyaloğ halindeyiz. Bulaşımlar ise bu şekilde oluyor. Aşılandığımız zaman virüsü kapma ve bulaştırma riskini azaltmış oluyoruz. Aşı ile ekonomimiz de ruh halimizde düzelecektir" dedi.



Okmeydanı Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor İsmail Koyutürk, "Hastanelerde aşılanmadan yaşanan yoğunluktan şikayet etmemek gerekir. Hastanemizde bugüne kadar 75 bin doz aşı yaptık. Türkiye genelinde aşılanma miktarı ise Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları ile 33 milyon civarında bu sevindirici olay. SGK ve yaş oranlarının düşürülerek aşılanması ise bu yoğunluğumuzu yüzde 50 arttırdı. 21 aşı odası hizmet veriyor. Birkaç gün içerisinde bunu yüzde 50 oranında arttıracağız. SGK ve 40 yaş randevularında ilk gün sıkıntı yaşanır fakat ikinci günden sonra normale döner. Bu virüsün aşılmasında başka çıkar yol gözükmüyor. Aşı olma oranı 400-500 bin civarındaydı. 800 bine çıktı. Bir milyonunun üzerine çıkarılmaya çalışılıyor. Hastanemizde 3 bin 300-4 bin aşı yapılıyordu bunu 6 bine çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.