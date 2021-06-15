Hastanelere 'aşı' akını başladı: Uzun kuyruklar oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 40 yaş ve üstü vatandaşlar ile SGK kayıtlı tüm çalışanların aşılanabileceğini duyurmuştu. Bakan Koca'nın sürpriz açıklamasıyla kendilerine aşı hakkı doğan yüzbinlerce vatandaş, aşı olabilmek için gece saatlerinden itibaren hastanelere akın etti. Birçok hastanede aşı olmak isteyen vatandaşların yoğun tepkisi sonucu uzun kuyruklar oluştu. Hastane içerisinde başlayan kuyruklar koridorlardan hastane çıkışına kadar uzanırken, kuyruklarda bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasına ise olanak kalmadı.

Aşı olabilmek için Eyüp Devlet Hastanesi'ne gelen Mehmet Bayındır "Bakanın açıklamasıyla çok büyük sevinç yaşadık. Benim arkadaşlarım gece saatlerinde hastaneye gittiler ama ben sabahı bekledim. Geldim şimdi ama kuyruk çok uzun. Sıra bize ne zaman gelir bilmiyorum. Aşı olana kadar Korona kapmazsak iyi" diye konuştu.