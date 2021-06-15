Kısıtlamayı ihlal edip bir de sanal tombala oynadılar! 16 kişiye 59 bin lira ceza kesildi!

İstanbul Avcılar'da bir sanal bahis sitesi üzerinden sanal tombala oynayan dokuz kişi yakalandı. Dokuz kişinin de aralarında olduğu 16 kişiye Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları ve yasa dışı kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 59 bin 617 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik denetim ve kontrollerini sürdüren İstanbul Polisi; önceki gün saat 22.15 sıralarında Avcılar İlçesi'ne bağlı Londra Asfaltı E-5 Yan Yol üzerindeki bir adresi denetledi. "İnternet Kafe" olarak tasarlanan iş yerinde "Sanal Tombala" oynandığı tespit edildi. Adreste toplamda 16 kişinin bulunduğu, masaların üzerinde açık bilgisayarların olduğu ve bilgisayarlarda bir sanal bahis sitesinin açık olduğu saptandı. Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden 16 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 55 bin 504 lira idari para cezası kesildi. Adreste yasa dışı kumar oynayan dokuz kişiye ise ayrıca "Kabahatler Kanunu" kapsamında dört bin 113 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Adreste kesilen toplam ceza miktarının 59 bin 617 lira olduğu vurgulandı. 14 bilgisayara el konulurken, iş yerinin faaliyetlerine ise son verildi.