Megakenti su bastı: İstanbullu yolda kaldı

İstanbul'da gün ortasında başlayan ve sadece bir saat yüzünü gösteren yağışlı hava adeta bütün şehri esir aldı. İstanbul'da yollar tıkandı, alt geçitleri su bastı, araçlar ve vatandaşlar birçok noktada mahsur kaldı.

Yağış, başta Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Şişli, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Beykoz olmak üzere İstanbul genelini etkiledi. Keçeci Piri Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde yol çöktü.

Topkapı Varyant altı ve Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı, araçlar suya gömüldü. Çevredekilerin ihbar üzerine çalışma başlatan itfaiye ve belediye ekipleri su basan tıkanan mazgalları açtı.

Yağmurun etkisinin azalması ve ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su da azaldı. 16 milyon İstanbullu'nun yaşadığı şehirde ortaya çıkan görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık. Şimdiye kadar yapılmış en büyük altyapı yatırımlarıyla bütün noktalardaki sorunları tek tek çözdük, çözüyoruz" iddiası da çökertmiş oldu.