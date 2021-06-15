Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emre Çay atandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin bakanlık tarafından merkeze çekildi. Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın atandı. Emre Çay, sosyal medya hesabından Muğla'ya atandığını açıkladı. İl Müdürü Çay "Burdur'dan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olmam nedeniyle ayrılıyorum" ifadesini kullanarak bir veda mesajı yayımladı.

EMRE ÇAY KİMDİR?

Kayseri/Pınarbaşı'nda doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kırıkkale'de, Lise öğrenimini ise Samsun/Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü´nden mezun oldu. "Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Sefaretnamesi´nden Türkçe Ders Kitaplarına Metin Aktarımı" tez konusu ile Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi alanında Onur Öğrencisi olarak Yüksek Lisansını tamamladı. Ayrıca Uluslarası bir dergide "XVIII. Yüzyılda Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa'ya Bakışında Kültürlerarası Değerlendirme" başlıklı makalesi yayınlandı.

Mesleğe 2007 yılında İstanbul-Bağcılar Sancaktepe İlköğretim Okulunda Türkçe Öğretmeni olarak başlayan ÇAY, 2012-2016 yıllarında Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulunda Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerini yaptıktan sonra Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulunda Okul Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2017 - 2019 tarihleri arasında Kırklareli Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaptı.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Platformlarda kuruculuk ve yönetici pozisyonunda faaliyetlerde bulunmuştur.

Müdürümüz, aslen Samsunlu olup evli ve iki çocuk babasıdır.

05.08.2019 tarihinde Burdur İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir.