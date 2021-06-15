Olta balıkçılığı, kampçılık, izci oyunları, gezi…Pendikli gençler doğayla buluştu

Pendik Müftülüğü gençler için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Müftülüğün çevrimiçi hadis derslerine katılan öğrencilere yönelik doğa yürüyüşü düzenlendi. Pandemi nedeniyle küçük gruplar halinde yapılan etkinlikte; Olta balıkçılığı, kampçılık eğitimi verildi, izci oyunları oynandı ve civar köylere de gezi yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Pendik Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Yardımcısı İbrahim Aslan: "Pendik Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün katkıları ile yapılan doğa yürüyüşünde gençlerde çevre bilincinin oluşması ve çevre ile bağlarının sağlanması amaçlandı. Gençlerin çevre ile dost olması doğanın sağlık ve sosyal hayat için etkilerinin ve faydalarının farkına varılması ve bu doğrultuda temizliği emreden bir dinde doğanın önemi ve bilinci aşılandı.

Bu nedenle gençlik koordinatörlüğü değerler eğitimi faaliyetlerini sosyal aktivitelerle bütüncül davranarak gençlerin mili ve manevi olarak yetişmesini gaye edinmiştir. Ağaç dikmenin ibadet olduğunu ve aynı zamanda her Müslümanın ormanlarını ve doğasını koruması gerektiğini anlatarak gençleri doğa ile bütün yaşamaları gerektiği şuuru verilmektedir.

Pendik Diyanet Gençliği çalışmalarında gençlere doğaya ve doğanın içerisinde ki her canlının yaşam hakkının insanların yaşam hakkı kadar değerli olduğu ve saygı gösterilmesi gerektiği eğitimleri de verilerek gençlik çalışmaları yürütülmektedir. Diyanet Gençlik Çalışmaları bireyleri sadece dini bilgi ile sınırlı tutmamakta aynı zamanda gençlerin psikolojik, sosyolojik olarak sağlıklı ve toplum yararına yaşama gibi canlı ve cansız çevre ilişkilerini de olumlu olarak etkileyecek faaliyetler yürütmektedir. Gençlik ve Doğa geleceğe nefestir düsturu ile diyanet gençlik çalışmalarında doğa çalışmaları bütün ilçelerimiz de farklı varyantlarda yapılmaktadır. Tüm bunların yanında her zamanki gibi faaliyetlerimizin amacı gençlerle ve çocuklarla kaynaşmak onları bu vesile ile camiye alıştırmak ve onlara Rabbimizi sevdirmek" şeklinde konuştu.