Peyami Safa unutulmadı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden gazeteci yazar Peyami Safa, ölümünün 60'ıncı yıl dönümünde Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Törene İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Alper Asım Özer ve İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da katıldı. Törende söz alan Coşkun Yılmaz "İnsanlarını tanımayanlar kendilerini ve dönemlerini tanıyamazlar, geleceğe uzanamazlar. Peyami safa gibi insanların hayatı bize yaşanılan bir dönemin gerçekliğini hem de ortaya konulan mücadeleyi anlatıyor. Peyami Safa'yı tanımak önemli, kendisi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden. Bugün de burada Peyami Safa'yı anmak için toplandık" dedi. Tören, Coşkun'un konuşmasının ardından Müftü Mehmet Emin Maşalı, Peyami Safa'nın kabri başında dua etmesiyle sona erdi.

ÖNEMLİ ESERLER BIRAKTI



Peyami Safa 2 Nisan 1899'da İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuş ve Cumhuriyet döneminin sembol isimlerinden biri halinde gelmişti. 62 yaşında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle Kadıköy'de hayata gözlerini yuman Safa geriye Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu ve Yalnızız gibi önemli eserler bıraktı.