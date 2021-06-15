Plaja inen helikopterin sahibi belli oldu

Marmaris Kumlubük'te bir plaja, helikopter indi. Helikopterdeki yolcuların bölgedeki butik otele akşam yemeği için geldiği öğrenildi. Helikopterin plaja indiği sırada sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşlar şaşkınlık yaşadı, o anları sosyal medyada paylaştı. Otelin sosyal medya hesaplarından da helikopterin sahile indiği anlar paylaşıldı.

TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bereket Enerji Havacılık Anonim Şirketi'nce Robinson R-66 tipi helikopterin 2020 yılında Vav Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ananonim Şirketi'ne satıldığı öğrenildi. Helikopterin otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği ve bu kişilerin yemek yedikten sonra bir tekneye geçtiği belirtildi. Helikopteri kullanan VAV Teknoloji'nin sahibi Temel Akçay, tam olarak bildirdikleri koordinatlara iniş yaptıklarını söyledi. "O gün oraya Pilot Tuna Kaptan'ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" diyen Akçay, "tüm güvenlik önlemleri alındı, Turunç Jandarması'na haber verdik" dedi.

GEREKLİ İNCELEMELER SONUCUNDA İŞLEM YAPILACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, Marmaris'te bir plaja helikopter inmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında "Plaja İniş Gerçekleştirildi" olarak duyurulan olaya ilişkin olarak açıklamadır:

Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan UOD-2017/7 sayılı Genelge uyarınca tanımlı alanlar dışında (havaalanı, heliport, helipad, vb.) kalan alanlara iniş/kalkış yapılması ve yer emniyetinin sağlanması işletme ve pilot sorumluluğundadır.

Uçuş Planı çekilirken söz konusu genelgede yer alan tüm gerekli prosedürler işletmeler tarafından uygulamış kabul edilir ve tanımlı alanlar dışında kalan alanlarda uçuş planına "ZZZZ" doldurularak koordinat yazılır ve uçuş planı ilgili brifing ofisi tarafından kabul edilir.

Bu bağlamda, uçuş planında belirtilen koordinattan farklı bir noktaya iniş/kalkış yapılması durumunda sebebin belirlenmesi amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilmektedir.

Söz konusu rapor ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri uyarınca komisyon kurularak gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem (SHY-İPC Yönetmeliği kapsamında para cezası, SHY-1 Yönetmeliği kapsamında pilot lisansı üzerinde işlem, vb.) tesis edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur."