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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:12

Plaja inen helikopterin sahibi belli oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Plaja inen helikopterin sahibi belli oldu

Marmaris Kumlubük’te bir plaja, vatandaşların güneşlenip denize girdiği sırada helikopter indirildi. Helikopterin VAV teknoloji şirketine ait olduğu bildirildi.  Şirketin sahibi , “O gün oraya Pilot Tuna Kaptan'ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik. Tüm güvenlik önlemleri alındı, Turunç Jandarması’na haber verdik” dedi.

Marmaris Kumlubük'te bir plaja, helikopter indi. Helikopterdeki yolcuların bölgedeki butik otele akşam yemeği için geldiği öğrenildi. Helikopterin plaja indiği sırada sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşlar şaşkınlık yaşadı, o anları sosyal medyada paylaştı. Otelin sosyal medya hesaplarından da helikopterin sahile indiği anlar paylaşıldı.

TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

'nce Robinson R-66 tipi helikopterin 2020 yılında Vav Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ananonim Şirketi'ne satıldığı öğrenildi. Helikopterin otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği ve bu kişilerin yemek yedikten sonra bir tekneye geçtiği belirtildi. Helikopteri kullanan VAV Teknoloji'nin sahibi , tam olarak bildirdikleri koordinatlara iniş yaptıklarını söyledi. "O gün oraya Pilot Tuna Kaptan'ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" diyen Akçay, "tüm güvenlik önlemleri alındı, Turunç Jandarması'na haber verdik" dedi.

GEREKLİ İNCELEMELER SONUCUNDA İŞLEM YAPILACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, Marmaris'te bir plaja helikopter inmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında "Plaja İniş Gerçekleştirildi" olarak duyurulan olaya ilişkin olarak açıklamadır:

Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan UOD-2017/7 sayılı Genelge uyarınca tanımlı alanlar dışında (havaalanı, heliport, helipad, vb.) kalan alanlara iniş/kalkış yapılması ve yer emniyetinin sağlanması işletme ve pilot sorumluluğundadır.

Uçuş Planı çekilirken söz konusu genelgede yer alan tüm gerekli prosedürler işletmeler tarafından uygulamış kabul edilir ve tanımlı alanlar dışında kalan alanlarda uçuş planına "ZZZZ" doldurularak koordinat yazılır ve uçuş planı ilgili brifing ofisi tarafından kabul edilir.

Bu bağlamda, uçuş planında belirtilen koordinattan farklı bir noktaya iniş/kalkış yapılması durumunda sebebin belirlenmesi amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilmektedir.

Söz konusu rapor ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri uyarınca komisyon kurularak gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem (SHY-İPC Yönetmeliği kapsamında para cezası, SHY-1 Yönetmeliği kapsamında pilot lisansı üzerinde işlem, vb.) tesis edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

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Plaja inen helikopterin sahibi belli oldu
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