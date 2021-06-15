Şahinbey Belediyesi’nden 3 bin 446 tane küçükbaş hayvan hibesi!

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından ilçe genelinde 20 bin bisiklet dağıtılmış, ayrıca 50 bin tablet ilçede ihtiyaç sahiplerine verilmişti. Tahmazoğlu, bugün ise Kapcağız Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi 40 aileye hayvan yemi ve küçükbaş hayvan desteği verdiğini sosyal medyadan duyurdu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE % 100 HİBE DESTEĞİ VERİYORUZ"

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üretmek isteyen tüm vatandaşlarımızın yanındayız. İhtiyaç sahibi ailelerimize % 100 hibe desteği veriyoruz. Ailelerimize küçükbaş hayvan ve yem desteği vererek, üretmelerine, ekonomiye katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

40 AİLEYE 40 BİN KİLOGRAM HAYVAN YEMİ VE 680 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

Tahmazoğlu, ihtiyaç sahiplerine hayvan yemi ve küçükbaş hayvan hibe ettiklerini açıklayarak "Ne zaman, nerede ihtiyaç varsa, biz orada vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Kapcağız Mahallemizde 40 ailemize 40.000 kg hayvan yemi ve 680 adet küçükbaş hayvan desteği verdik. Şimdiye kadar toplamda ihtiyaç sahibi ailelerimize 3446 küçükbaş hayvan desteğinde bulunduk" dedi.