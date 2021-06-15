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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 18:03 Son Güncelleme: 15.6.2021 18:32

: Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! tehlikeli mi?

Son dakika: Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi?

haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'nde etkili olan tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yapılan ilk çalışmalar çerçevesinde müsilajın tehlikeli atık olmadığını ve toksik özellik göstermediğini tespit ettik." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntılar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nde etkili olan tehlikesine değinen Bakan Kurum, "7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda." dedi.

MÜSİLAJ TEHLİKELİ Mİ?

Yapılan ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ARTIK ZORUNLU OLACAK

Bakan Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz." dedi.

Soğutma tesislerinin denize derin deşarjına ilişkin yönetmeliğin değiştirileceğini belirten Bakan Kurum, "Sürekli izlenmesine yönelik mevzuat değişikliğini 1 ay içerisinde yapacağız." dedi.

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Son dakika: Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi?
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