Son dakika: Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj tehlikesine değinen Bakan Kurum, "7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda." dedi.
MÜSİLAJ TEHLİKELİ Mİ?
Yapılan ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ARTIK ZORUNLU OLACAK
Bakan Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz." dedi.
Soğutma tesislerinin denize derin deşarjına ilişkin yönetmeliğin değiştirileceğini belirten Bakan Kurum, "Sürekli izlenmesine yönelik mevzuat değişikliğini 1 ay içerisinde yapacağız." dedi.Uzman isimler açıkladı! Müsilajın etkileri neler? Dikkat çeken 'kimyasal' detayı...