Son dakika: Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj tehlikesine değinen Bakan Kurum, "7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda." dedi.