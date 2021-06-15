Son dakika | Diyanet'ten Yaz Kur'an kursu kararı: Tarih belli oldu

ÇOCUKLAR YÜZ YÜZE, GENÇLERE ONLİNE

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

DİNİ BİLGİ SEVİYELERİNE GÖRE GRUPLANDIRILACAKLAR

Eğitim ortamları imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur'an-ı Kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulurken, yüz yüze eğitim verilen ortamlarda ise öğrenci sayısı, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici grupları belirleyecek. Çevrimiçi eğitimlerde ise öğrenci sayısı en fazla yirmi kişi olacak.