Son dakika: İşçi ve memurların tamamına bugün aşılama başlıyor

Bu arada Türkiye'de uygulanan birinci doz aşı miktarı 20 milyon 727 bin 626, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı. İstanbul'da ise aşı miktarı toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de de toplam 2 milyon 351 bin 982 doza ulaştı.