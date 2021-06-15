Son dakika: Jandarma’ya sızan FETÖ’cüler ankesörden çıktı! 15’i aktif 33 jandarma hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Jandarma Genel Komutanlığı'na sızan FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturmada,

Ankara genelinde bulunan çeşitli semtlerdeki ankesörlü hatlardan mahrem imamları tarafından aranan 33 örgüt üyesi jandarma personeli deşifre oldu.





Jandarma’ya sızan FETÖ’cüler ankesörden çıktı! 15’i aktif 33 jandarma hakkında gözaltı kararı

15'İ AKTİF GÖREVDE

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri tarafından daha önce görevden uzaklaştırılan üsteğmen ve Teğmen rütbesinde olan 3 subay ile 15'i halen aktif görevde olan 30 astsubayın aralarında bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 27 FETÖ üyesi gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmanın da sürdüğü öğrenildi.