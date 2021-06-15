Terör örgütüne narko-terör darbesi! Terör örgütüne 5.2 milyar tl gidilmesi engellendi

Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına ağır darbe indirirken operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirildi. Böylelikle terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirirken bir yandan da terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek için narkoterör operasyonlarına da devam ediyor.

255 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı birimleri Lice İlçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya Mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada düzenlediklerin narko-terör operasyonu sonucunda; 22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilo toz esrar, 2 kilo kubar esrar, 10 su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirilirken, 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DARBE



Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 5.2 Milyar TL finans sağlaması da engellendi.