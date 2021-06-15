Turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcı mahkeme kendisini böyle savundu

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı katıldı. Sanık Yurtseven savunmasında, "Bana İngilizce bir şeyler söylediler. Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. Kıyafetim biraz bozuktu. Ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim. Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. Herhangi bir madde kullanmıyorum, sigara bile içmem. Kimseye sataşmam ama cezaevinde de dışarıda da hep bana sataşırlar. Mafya değilim, kabadayı değilim" dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, yurtdışında olan mağdur turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M.'nin mahkemede dinlenmelerinden vazgeçilmesine karar verdi. Heyet, mütalaasını hazırlanması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilmesini kararlaştırdı. Sanık Hasan Hüseyin Yurtseven'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

45 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ



İstanbul Beşiktaş'ta 24 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda, kağıt toplayıcılığı yapan Hasan Hüseyin Yurtseven, 2'si kadın 3 Rus uyruklu turiste bıçakla saldırmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Yurtseven hakkında, Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M.'ye yönelik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.