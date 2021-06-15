Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türk Kızılay Başkanı Kınık: Refah Sınır Kapısı açık kalacak
Giriş Tarihi: 15.6.2021 23:56

Başkanı Kınık: açık kalacak

AA
Türk Kızılay Başkanı Kınık: Refah Sınır Kapısı açık kalacak

Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mısır Kızılayı ile ve limanların açık kalması konusunda mutabakat sağlandığını söyledi

Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mısır Kızılayı ile 'ye yapılacak yardım ve bundan sonraki insani yardım malzemeleri için de görüşme yaptığını ifade ederek, "Mısır Kızılayı ile ve buradaki limanların açık kalması konusunda mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı.

Mısır Kızılayı ile beraber Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine Kahire'den devam ettiklerini belirten Kınık, şimdiye kadar gönderilen ilaç, tıbbi sarf malzemelerinin yanı sıra kuru gıda, hijyen kitleri, giysi gibi insani yardım malzemelerinin sevkiyatı için de çalışmalara başlandığını kaydetti.

Kınık, Mısır Kızılayı ile hazırladıkları 10 tır insani yardım malzemesinin Gazze'ye doğru yola çıkacağını belirtti.

Yardımın 21 kiloluk koliler halinde 2 bin tonluk malzemeden oluştuğunu aktaran Kınık, kolilerin bir ailenin aylık temel ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi.

Kınık ayrıca tıbbi malzemeler, giysiler, hijyen kitleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca bağışlanan oyun ve kırtasiye malzemelerinin de bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Batı Şeria'da ve tarafından Gazze tarafına gönderilecek malzemeler için görüşmelerin devam ettiğine değinen Kınık, konuyla ilgili İsrail'in de olumlu dönüş yaptığını kaydederek, "Türkiye olarak veya Türk Kızılay olarak, Gazze'ye olan yardım kanallarını açık tutmak için insani diplomatik faaliyet yürütüyoruz ve hamdolsun şu anda bu faaliyetlerimiz neticesinde sonuç aldık." diye konuştu.

Kınık ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğini ziyaret ederek Maslahatgüzar Kemalettin Eruygur ile bir araya gelmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Kızılay Başkanı Kınık: Refah Sınır Kapısı açık kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA