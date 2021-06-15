Türkiye’nin sınırları NATO’nun da sınırları

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında düzenlenen Brüksel Forumu
'nun "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katıldı. Erdoğan video mesajında şunları söyledi:
Türkiye, bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan
'a, Kafkaslar'dan Balkanlar
'a, Karadeniz'den Akdeniz
'e, Afrika
'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.
Günümüzde istikrarın önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK, DEAŞ, FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz.
Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye
, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temininde de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz.
Türkiye NATO harekât ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5, ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlarına karşı aktif rol oynuyor.