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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:55

Uyuşturucudan aranan adamı bahçesine ektiği kenevir ele verdi

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Uyuşturucudan aranan adamı bahçesine ektiği kenevir ele verdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalar kapsamında flaş gelişme yaşandı. Hakkında 3 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın bahçesinde yasadışı ekimi yapıldığı ortaya çıktı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalar kapsamında flaş gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutranlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 'nde ikamet eden ve 'Uyuşturu Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan 3 ayrı yakalama karar bulunan şahsın bahçesinde yasadışı ekimi yapıldığı duyumu alındı.



5 Haziran günü saat 09:00 sıralarında, adli makamlardan alınan arama kararı ile şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 110 Gram Metamfetamin, 11 Kg Kubar Esrar, bin 850 Kök Hint Kenevir Bitkisi ele geçirildi. Konu ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.

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Uyuşturucudan aranan adamı bahçesine ektiği kenevir ele verdi
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