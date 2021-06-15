Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bir ilke imza attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı kuraklık haritasına göre 'kırmızı' seviyede olan Muğla'da, MUSKÜ bünyesinde 'Yağmur Vadisi' projesi geliştirildi. Yağışların etkisiyle 'Yağmur Vadisi'nde hasat zamanı başladı. Vadide biriktirilen sular, çeşitli yerlerde kullanılacak. Projenin mimarlarından MUSKÜ Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Ceyhun Özçelik, " Yağmur Vadisi Projesi, üniversitemizin kampüsü ve bu kampüsü besleyen havzalardan gelen yağmur sularını derleyerek, artan kuraklık etkisini azaltmak ve su arzında meydana gelen sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla, kampüs içi sulama suyu ihtiyacının karşılanmasını ve böylece kampüs içi içme suyu kaynaklarının etkin kullanılmasını hedeflemektedir." dedi.

HAVZA GÖREVİ GÖRECEK

Muğla'nın yeraltı su kaynaklarının yetersiz olduğuna dikkati çeken Ceyhun Özçelik, "Muğla, ülkemizin en fazla yağış alan illerinin başında yer almaktadır. İl genelinde yeraltı suları karstik zemin yapısı nedeniyle genellikle yeterli değildir. Diğer taraftan bölge genelinde, yüzeysel su kaynaklarının çoğunun sürekli bir akışa sahip olmaması nedeniyle, gerek Roma ve Bizans dönemlerinde gerekse Osmanlı döneminde sarnıçlar başta olmak üzere çeşitli yapılarla yağmur suyu hasadıyla su temin edildiği bilinmektedir. Bu tarihi geçmiş ve coğrafi konum projenin önemini daha da pekiştirmektedir. Yağmur Vadisi, klasik yağmur suyu hasadı uygulamalarından farklı olarak çatı vb. geçirimsiz yüzeylere düşen yağış sularının derlenmesi dışında yüzeysel akış sularının da toplanmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla, farklı mevsim, ay ve günlerde düşen düşük yükseklikte yağışların çatı alanları boyunca oluşturacağı düşük miktardaki yağış hacimlerinin değil, tüm havza alanına düşen yüzeysel akış sularının derlenmesi amaçlanmaktadır." diye konuştu.

6 GÖLET OLUŞTURULACAK

Projenin detayları hakkında bilgi vere Özçelik, "Vadiyi besleyen yamaçlardan gelen yüzey altı akışı, vadi boyunca üniversite binalarının çatılarında derlenen sular, kampüs içi geçirimsiz yüzeylerin yollarda oluşturdukları yüzeysel akış suları vadi içerisindeki göletlerde sulama ve rekreasyon amaçlı kullanılmak üzere toplanacaktır. İlk etap çalışmalarında, mevcut göletlerle beraber irili ufaklı 6 adet gölet oluşturulması planlanmaktadır. Göletlerde toplanan sular, oluşturulan yapay derelerle birbirine bağlanarak farklı noktadaki sulamalarda kullanılacak üst kottan en alt kota doğru hareketli bir su hacmi elde edilecektir. Yağış ve yüzeysel akış sularının getirdiği askıda katı maddeler ve rusübat, gölet ve vadi girişlerinde oluşturulacak kum/çakıl filtreleriyle tutularak vadi içerisindeki suyun kalitesi denetim altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.

DOĞAL YAŞAM ALANI OLACAK

Yağmur Vadisinin, gerçek amacı dışında farklı alanlarda da faydalanılacağı aktaran Özçelik, şöyle konuştu: "Göletler arasındaki su hareketiyle, sudaki çözünmüş oksijen miktarı artırılarak su kalitesi yüksek tutulacaktır. Su canlılarının ve bölgedeki kaplumbağa vb. canlılar için doğal bir yaşam alanı oluşturulması hedeflenmektedir.

Yağış dönemlerinde göletlerde depolanan su, kurak dönemlerde bir rezerv olmanın yanı sıra, göletler arasında sirkülasyon ile vadi içerisinde bir doğal yaşam alanı oluşturacaktır. Bir şehir parkı ve millet bahçesi niteliğinde bir rekreasyon alanı kazanılmış olacaktır. Vadi içerisinde, çalışma alanları, seyir terasları, piknik alanları, dinlence ve spor alanları tasarlanmaktadır. Trekking, hiking gibi farklı eğim ve koşullarda gerçekleştirilen doğa yürüyüşü alanları oluşturulmaktadır. Yaşayan ve şehirle bütünleşik bir üniversite hedefine uygun olarak, üniversitemiz öğrenci ve personelini kampüs içerisinde tutacak, bunun yanında şehir halkını da üniversite ile kaynaştıracak bir cazibe merkezi niteliğindedir. Yağmur Vadisi, öğrenci ve çalışanlarımızın kampüs alanı içerisinde daha fazla ve verimli vakit geçirmesini sağlayacaktır. Böylece, şehir hayatından kaynaklı olarak öğrencilerimizin maruz kalabileceği olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir."

KURAKLIKLA MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK

Yağmur Vadisinin, bölgemizde yaşayan kuraklığa da bir nebze faydası olacağını düşünen Özçelik şunları söyledi: "Yağmur Vadisi, Türkiye'de ilk ve Dünya'da tek olduğu düşünülen kampüs içi entegre bir yağmur suyu derleme alt yapısıdır. Son yıllarda etkisini gösteren ve şiddetlenmesi beklenen kuraklığın olumsuz etkileriyle mücadelede katkı sağlayabilecek dinlence, spor, eğlence ve rekreasyon alanlarını barındıran bir şehir parkı ve kampüs içi millet bahçesi niteliğindedir. Vadi içerisinde üniversitemizin çeşitli birimlerince sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve de ilerleyen aşamalarda sıcaklık, nem ve multispektral kameralar gibi sensörlerle donatılabilecek doğal bir araştırma laboratuvarı olması beklenmektedir. Su kaynaklarımızı etkin bir şekilde korumayı hedefleyen, bilimsel temellere dayalı, ülkemiz için örnek bütünleşik bir proje olması çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."