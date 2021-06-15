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Haberler Gündem Haberleri Zabıt katipleri operasyonel hat kullanmış! 20 FETÖ üyesi VHKİ ve zabıt takibi hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:44

Zabıt katipleri operasyonel hat kullanmış! 20 FETÖ üyesi VHKİ ve zabıt takibi hakkında gözaltı kararı

Zabıt katipleri operasyonel hat kullanmış! 20 FETÖ üyesi VHKİ ve zabıt takibi hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada operasyonel hatlarla mahrem imamlarıyla görüştüğü ortaya çıkan 20 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Şüpheliler arasında zabıt katibi ile veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada operasyonel hatlarla mahrem imamlarıyla görüştüğü ortaya çıkan 20 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Şüpheliler arasında zabıt katibi ile veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan mahrem imamlarla operasyonel hat üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltı kararı verildi. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, zanlılar arasında zabıt katipleri ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni memurların bulunduğu, örgüt üyelerinin daha önce meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

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Zabıt katipleri operasyonel hat kullanmış! 20 FETÖ üyesi VHKİ ve zabıt takibi hakkında gözaltı kararı
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