Zabıt katipleri operasyonel hat kullanmış! 20 FETÖ üyesi VHKİ ve zabıt takibi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada operasyonel hatlarla mahrem imamlarıyla görüştüğü ortaya çıkan 20 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Şüpheliler arasında zabıt katibi ile veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan mahrem imamlarla operasyonel hat üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, zanlılar arasında zabıt katipleri ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni memurların bulunduğu, örgüt üyelerinin daha önce meslekten ihraç edildikleri belirtildi.