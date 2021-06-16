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Haberler Gündem Haberleri 16 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 16 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı
Giriş Tarihi: 16.6.2021 19:48 Son Güncelleme: 16.6.2021 19:49

son dakika paylaşıldı! ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı

16 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 16 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı

son dakika bilgisi olarak günlük en son corona virüs tablosu verilerini kamuoyunun bilgisine sunmaya devam ediyor. Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'de güncel vaka ve vefat rakamları merak edilerek açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor. 16 Haziran koronavirüs tablosu ve Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri.

Küresel anlamda 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisi ile ilgili "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. aşısı uygulamaları ve aşılarıyla sürdürülürken, son dakika bilgisi olarak duyurulan en son corona virüs tablosu verilerine göre 6 bin 221 kişinin covid-19 testi sonuçları pozitif çıkarak tedavi süreçleri başlatıldı. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap arıyor. 16 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri.

16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

16 Haziran koronavirüs tablosu, resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık tarafından duyurulan en son ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 221
  • HASTA SAYISI: 548
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 632

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

15 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 955
  • HASTA SAYISI: 532
  • VEFAT SAYISI: 84
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 186

14 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 626
  • HASTA SAYISI: 428
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 585

13 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 012
  • HASTA SAYISI: 454
  • VEFAT SAYISI: 53
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 194

12 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 076
  • HASTA SAYISI: 503
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 112

11 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 261
  • HASTA SAYISI: 561
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 217



10 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 408
  • HASTA SAYISI: 563
  • VEFAT SAYISI: 96
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 895

9 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 454
  • HASTA SAYISI: 558
  • VEFAT SAYISI: 87
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 647
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16 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 16 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı
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