Aşı kapsamının genişletilmesi virüsle mücadeleyi arttırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından kurtulmak amacıyla yapılan aşılama çalışmalarında yaş oranının 40'a kadar indirilip SGK'lı işçilerin ve sektörlerin dahil edilmesi aşılamaya olan ilgiyi arttırdı. Hastane ve sağlık Ocaklarında yoğun başvuru yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Barış Yılmaz,Türkiye'de aşı seferberliğinin başladığını söyledi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için İstanbul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu.





Aşı olma oranının 400-500 bin civarındayken yaş katagorisinin düşürülmesi ve sektörlerin dahil edilmesi ile birlikte sayı bir anda 800 bine çıktı. Aşılanma oranlarının artması ile birlikte SGK'lılarında dahil olmasıyla rakamın bir milyonunun üzerine çıkarılmaya çalışıldığı kaydedildi.





ÜLKEMİZDE AŞI SEFERBERLİĞİ BAŞLAMIŞTIR



Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Barış Yılmaz,Türkiye'de aşı seferberliğinin başladığını belirterek, "Hastanemiz Covid-19 aşı polikliniğinde 9 istasyonda günde ortalama 5 bin aşı yapıyoruz. Aşı randevularımızda %100'e varan doluluk oranları söz konusudur. Üstelik hafta sonundan itibaren randevusuz hasta kabulüne de başladık. Vatandaşlarımızın aşı olma yönünde yoğun bir ilgisi ile karşı karşıyayız. Hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanları yoğun bir mesai ile aşı seferberliğine katkı sağlamaktadır. Dünyayı etkisi altına alan bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu kişilerde aşı ile bağışıklık sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."dedi.