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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:24

Bir günde 275 bin 602 doz aşı uygulandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bir günde 275 bin 602 doz aşı uygulandı

Valisi aşı uygulama yaşının 40’a ve SGK’lılara uygulanması ile ilk gün İstanbul’da salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını açıkladı. Yerlikaya 273 bin 602 doz aşı uygulandığı belirtti.

Valisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'da dün salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını duyurdu. Vali Yerlikaya'nın açıklamasında, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2 doz: 2.251.556. Toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu virüsten ancak aşı ile ve sosyal mesafeyi ve hijyeni uygulayarak korunmamız gerekir " dedi.



Vali Yerlikaya Hastanelerde ve sağlık ocaklarında yoğunluk olmasına rağmen aşılama sürelerinin çok kısa sürdüğü sağlık personelinin büyük gayretle çalıştığını kaydetti.

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Bir günde 275 bin 602 doz aşı uygulandı
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