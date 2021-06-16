Bir günde 275 bin 602 doz aşı uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'da dün salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını duyurdu. Vali Yerlikaya'nın açıklamasında, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2 doz: 2.251.556. Toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu virüsten ancak aşı ile ve sosyal mesafeyi ve hijyeni uygulayarak korunmamız gerekir " dedi.





Vali Yerlikaya Hastanelerde ve sağlık ocaklarında yoğunluk olmasına rağmen aşılama sürelerinin çok kısa sürdüğü sağlık personelinin büyük gayretle çalıştığını kaydetti.