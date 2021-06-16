Genç hemşire Sabire Elen, 224 kişiye aşı yaptığını ifade ettiği paylaşımının ardından, son günlerde çok fazla aşı yaptığı için dışarı çıktığında herkesin yüzünün tanıdık geldiğini söyledi.



"BU FEDAKÂRLIKLAR UNUTULMAYACAK"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genç hemşirenin tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: "Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor." Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak.