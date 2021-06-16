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Haberler Gündem Haberleri “Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı”
Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:25 Son Güncelleme: 16.6.2021 15:28

“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı”

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı”

’de görev yapan Hemşire ’in “Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı” yazısıyla paylaştığı fotoğrafın ardından Sağlık Bakanı , genç hemşireye teşekkür etti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda “Aşı yapan ellerinize sağlık” diyen Bakan Koca, bu fedakârlığın unutulmayacağını söyledi.

Genç hemşire , 224 kişiye aşı yaptığını ifade ettiği paylaşımının ardından, son günlerde çok fazla aşı yaptığı için dışarı çıktığında herkesin yüzünün tanıdık geldiğini söyledi.

"BU FEDAKÂRLIKLAR UNUTULMAYACAK"

Sağlık Bakanı , genç hemşirenin tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: "Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor." Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak.

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“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı”
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