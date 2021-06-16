Danıştay 12. Daire üyesi İrfan Eroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Danıştay 12. Daire üyesi İrfan Eroğlu, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eroğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Üyesi İrfan Eroğlu'nu, dualarla Hakk'a uğurladık. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.





10 Mart 2016'da Danıştay Genel Kurulunca 12. Daire Başkanlığı üyesi seçilen İrfan Eroğlu, bir süredir korona virüs tedavisi görüyordu.



İRFAN EROĞLU KİMDİR ?



26.10.1963 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Eroğlu, Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programını "Disiplin Hukukunda Memur Soruşturması" başlıklı tez çalışması ile tamamlayan Eroğlu, 1983 yılında İçişleri Bakanlığında memur olarak görev yaptı.

1992 yılında Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine atanarak mesleğe başlayan Eroğlu, Ankara İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen Eroğlu, 10 Mart 2016 tarihinde de Danıştay Genel Kurulunca Danıştay 12. Daire üyeliğine seçilmişti.