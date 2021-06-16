Diyarbakır anneleriyle eylem yapan Maide anne SABAH’a konuştu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları HDP İl Binası önünde 653 gündür evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla Türkiye'ye gelen Maide Türemiş, eylem çadırında anneleri yalnız bırakmadı. Yaklaşık iki yıl önce kaçırılan kızı Nilüfer Türemiş için Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in başbakanlık ofisi önünde eylem yapan Maide Türemiş, annelere destek ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da SABAH'a konuştu.

Annelerin burada çocukları için onurlu bir mücadele verdiğini belirten Türemiş, "Annelerin bu eylemi, terör örgütü PKK'ya karşı tarihte görülmemiş bir meydan okumadır. Sadece çocuklarını isteyen biz annelere, PKK, HDP'nin de desteği ile gözyaşı akıtıyor ve ciğerlerimizi yakıyor. Buradaki manzarayı gördüğümden beri, iki gündür gözyaşlarımı tutamıyorum. Dün gece hem kızım için hem de çadırda mücadele eden annelerin evlatları için ağladım. Annelerin, Avrupa'da Türkiye'de akıttıkları gözyaşı onlara diz çöktürecektir. Aileler çocuklarına sahip çıksın, dağda olan annelerde evlatlarının geri gelmesi için bu çadıra gelerek mücadeleye destek olmasını istiyorum. Biz birlik olursak, susmazsak onları mağlup ederiz. İşte o zaman evlatlarımıza kavuşuruz. Gaziantep'te de Gara şehidinin ailesini ziyaret ettim. Onlarda buradaki annelerle birlikte aylarca mücadele ettiler, aynı gözyaşlarını döktüler" dedi. Burada olmasa da hep yüreğinin Diyarbakır anneleri ile birlikte olacağını ifade eden anne Türemiş, Avrupa'da Diyarbakır anneleri için de eylem yapmaya başlayacağım. Annelerin onurlu mücadelesinin sesi olmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da yaptığı çağrıda kızının sesini duyduğuna inandığını belirten Türemiş, bunu ise şu sözlerle anlattı: "Dün gece kızım Nilüfer rüyama girdi. Birlikte Almanya'daydık" diyerek gözyaşlarını tutamadı.