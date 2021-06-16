Para politikasına ilişkin süreç FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı ile belli olacak. FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile piyasalar yeniden pozisyon alacak. Enflasyon süreci, para politikalarının geleceği gibi konulardaki belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken toplantı tarihi de belli oldu. Buna göre; FED Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED faiz kararı ne zaman belli olacak?
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED faiz toplantısı 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile merakla beklenen faiz kararını açıklaması bekleniyor.
FED NASIL KARAR ALACAK?
Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak.
Analistler, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını kaydederek, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığını ifade etti.
Karar metninde Fed'in varlık alımlarına ilişkin yönlendirmesine dair ipuçlarının aranacağını bildiren analistler, varlık alımlarının azaltılması yönündeki vurgulamaların oynaklığın artabileceğini bildirdi.
ABD'de hafta içinde dış ticaret açığı 68,9 milyar dolara gerilerken, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 86,4'e yükseldi.
Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 1,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,80 değer kaybetti.
TOPLANTI NE ZAMAN?
Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed), perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.
KÜRESEL PİYASALARIN GÜNDEMİ
Para politikasına ilişkin haber ve veri akışının yoğunlaştığı bu haftada G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği Zirvesi ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri de takip edilecek.
Geçen hafta ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine işaret etse de alt kalemlerin, enflasyonun geçici olduğu söylemlerini desteklemesi ile piyasalara etkisi sınırlı olmuştu.
Cuma günü New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,4280 ile son 3 ayın en düşük seviyesini görmesi dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer değer kazandı.
Avrupa tarafında gündem, gerçekleştirilen zirve ve görüşmeler olarak kalmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen G7 zirvesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden, "Biz aslında Çin ile değil otokratlarla, dünyadaki otokrat hükümetlerle, hızla değişen 21. yüzyılda demokrasilerin onlarla rekabet edip edemeyeceği yarışı içindeyiz" ifadelerini kullanırken, aşı hibesi ve gelişen ekonomilerdeki altyapının "yeşil" dönüşümüne finansman sağlama kararları da öne çıkan başlıklar oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.
Yeni haftanın ilk işlem gününde Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin nisanda yüzde 2,9 artarak beklentileri aşmasının ardından Asya piyasalarında karışık bir seyir takip ediliyor.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 geriledi. Çin'de ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.