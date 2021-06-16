Firari eski emniyet müdürü hakim karşısında

Ankara'da hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ceylan ile bulunduğu cezaevinden Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa esasa ilişkin savunma yapması için söz hakkı verdi. Sanık Hüsrev Salmaner, yasadışı herhangi bir eylemde bulunmadığını, örgütsel hiç bir faaliyet içerisinde olmadığını ileri sürdü. Savcılığın mütalaasını reddeden Hüsrev Salmaner mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre isteyerek salonda hazır bulunmak istediğini söyledi. Avukat beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın gelecek celse duruşma salonunda hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.