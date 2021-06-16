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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:01

Görme engelli vatandaşlara destek değil köstek

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Görme engelli vatandaşlara destek değil köstek

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde şehrin muhtelif yerlerine ve sokak aralarına yaptırılan sarı renkli görme engelli yolları zaman içerisinde yeni bir direk yada atık konteynerı ile kullanılamaz duruma geldi. Belediyenin engelli yollarını erişilebilir hale getirmemesi vatandaşların tepkisine yol açtı.

Görme engelli vatandaşlar için Eski Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz'ın 'nun işlek cadde ve sokaklarına yaptırdığı görme engeli yollar, zaman içerisinde tahrip oldu. Yolların kimi direklerle kesilirken kimisi atık konteynerlarıyla engellendi.

Binlerce lira harcanarak yaptırılan bu özel görme engelli yollarının CHP'li yönetimindeki son belediye tarafından onarılmaması vatandaşları çileden çıkardı.

İzzet Baysal caddesindeki yollar paramparça olurken, sokak aralarında ise elektrik direkleri, trafik işaret tabelaları, çöp kutuları ve araçlar tarafından istila edildi.

Tabaklar Mahallesinde Boluspor katlı otoparkı olmasına rağmen araçlarını otopark yerine görme engelli vatandaşlar için yapılmış olan kaldırımların üzerine park etmesi de başka bir engel olarak engelli vatandaşların karşısına çıkıyor.

Vatandaşlar, Güneş Sokak üzerindeki bu utanç tablosuna Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın derhal müdahale etmesini talep ediyor.

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Görme engelli vatandaşlara destek değil köstek
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