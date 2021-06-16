Görme engelli vatandaşlara destek değil köstek

Görme engelli vatandaşlar için Eski Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz'ın Bolu'nun işlek cadde ve sokaklarına yaptırdığı görme engeli yollar, zaman içerisinde tahrip oldu. Yolların kimi direklerle kesilirken kimisi atık konteynerlarıyla engellendi.

Binlerce lira harcanarak yaptırılan bu özel görme engelli yollarının CHP'li Tanju Özcan yönetimindeki son belediye tarafından onarılmaması vatandaşları çileden çıkardı.

İzzet Baysal caddesindeki yollar paramparça olurken, sokak aralarında ise elektrik direkleri, trafik işaret tabelaları, çöp kutuları ve araçlar tarafından istila edildi.

Tabaklar Mahallesinde Boluspor katlı otoparkı olmasına rağmen araçlarını otopark yerine görme engelli vatandaşlar için yapılmış olan kaldırımların üzerine park etmesi de başka bir engel olarak engelli vatandaşların karşısına çıkıyor.

Vatandaşlar, Güneş Sokak üzerindeki bu utanç tablosuna Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın derhal müdahale etmesini talep ediyor.