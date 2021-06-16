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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Hedefi aştık 1 milyonu geçtik

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hedefi aştık 1 milyonu geçtik
1 Haziran'dan itibaren başlayan meslek grupları ve en son tüm SGK kaydı olan çalışanları da kapsayan etkin ve hızlı aşılama sürecinde günlük yapılan doz rakamlarını paylaşan Sağlık Bakanı , her gün yeni rekorları sosyal medya hesabından müjdeliyor. Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da günlük 1 milyon doz aşılamaya ulaşıldığını belirterek, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce 'te yapıldı" ifadelerini kullandı. Önce 500 bin, daha sonra 700 bin sınırını geçen günlük aşılama, son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311'e çıktı. Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı ise 35 milyon 868 bin 174'e ulaştı.

DSÖ'DEN TEBRİK
Bakan Fahrettin Koca, dün () Avrupa Direktörü ile de video konferans yöntemiyle görüştü. Kluge, uluslararası dayanışma ve işbirliği için 'ye teşekkür ederek, "'nın gösterdiği liderlikten ve alınan kararlı önlemlerden Kovid- 19 vakalarının düşürülmesine kadar bütün çabalardan dolayı sizi tebrik ederim" dedi.

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Hedefi aştık 1 milyonu geçtik
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