Hedefi aştık 1 milyonu geçtik

1 Haziran'dan itibaren başlayan meslek grupları ve en son tüm SGK kaydı olan çalışanları da kapsayan etkin ve hızlı aşılama sürecinde günlük yapılan doz rakamlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, her gün yeni rekorları sosyal medya hesabından müjdeliyor. Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da günlük 1 milyon doz aşılamaya ulaşıldığını belirterek, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç
'te yapıldı" ifadelerini kullandı. Önce 500 bin, daha sonra 700 bin sınırını geçen günlük aşılama, son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311'e çıktı. Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı ise 35 milyon 868 bin 174'e ulaştı.
DSÖ'DEN TEBRİK
Bakan Fahrettin Koca, dün Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ
) Avrupa Direktörü Hans Kluge
ile de video konferans yöntemiyle görüştü. Kluge, uluslararası dayanışma ve işbirliği için Türkiye
'ye teşekkür ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı
'nın gösterdiği liderlikten ve alınan kararlı önlemlerden Kovid- 19 vakalarının düşürülmesine kadar bütün çabalardan dolayı sizi tebrik ederim" dedi.