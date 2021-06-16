İstanbul’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'den Marmara ve İstanbul için yapılan uyarılar sonrasında iki gündür devam eden sağnak yağış nedeniyle çukur kalan bölgelerdeki yollarda su birikintileri yaşandı. Yolların suyla dolması nedeniyle bazı köprülerin altında araçların geçemediği gözlendi. Sağnak yağış nedeniyle bir çok noktada trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı. Kuvvetli sağanak etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı. Sağnak yağış Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşatırken Kadıköy'de sağanak yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Kadıköy'de çok sayıda ev ve işyerini su bastı.



Yetkililer ise Haziran ayının ortasında yaşanan sağnak yağışlar nedeniyle sıradışı meteorolojik olaylara ilişkin uyarılarda bulundu.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkileri İstanbul'da sağnak yağışların haftasonuna kadar aralıklı olarak yağmaya devam edeceğini hava sıcaklığının ise 19 ile 24 derece arasında seyredeceğini kaydettiler.