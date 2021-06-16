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Giriş Tarihi: 16.6.2021 17:06 Son Güncelleme: 16.6.2021 17:08

’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 'da iki gündür devam eden kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürekli yağan sağnak yağış nedeniyle yollar su göletine döndü. İstanbul'da birçok ilçede yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı alt geçitler suya gömüldü.

Meteoroloji'den ve için yapılan uyarılar sonrasında iki gündür devam eden sağnak yağış nedeniyle çukur kalan bölgelerdeki yollarda su birikintileri yaşandı. Yolların suyla dolması nedeniyle bazı köprülerin altında araçların geçemediği gözlendi. Sağnak yağış nedeniyle bir çok noktada trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı. Kuvvetli sağanak etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı. Sağnak yağış 'de vatandaşlara zor anlar yaşatırken 'de sağanak yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Kadıköy'de çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Yetkililer ise Haziran ayının ortasında yaşanan sağnak yağışlar nedeniyle sıradışı meteorolojik olaylara ilişkin uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkileri İstanbul'da sağnak yağışların haftasonuna kadar aralıklı olarak yağmaya devam edeceğini hava sıcaklığının ise 19 ile 24 derece arasında seyredeceğini kaydettiler.

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İstanbul’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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